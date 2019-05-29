Türkiye'den AB'nin 'Türkiye İlerleme Raporu'ndaki ifadelere sert tepki

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği'nin (AB) bugü yayımladığı 'Türkiye İlerleme Raporu'ndaki ifadelere sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın konuşmasından satır başları;

Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin temeli tam üyeliğe dayanmaktadır. Biz AB ile al-ver ilişkisine dayanan bir ilişkiden yana değiliz. Biz hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin çıkarına olacak tam üyelikten bahsediyoruz.

Raporda, tüm aday ülkelerden sadece aday ülke olarak bahsedilirken, Türkiye'den hem aday ülke hem de stratejik ortak ve bölgesel ortak olarak bahsedildi. Bu Türkiye'nin ağırlığının rapora yansıma demektir.

"BİZ BUNLARA İTİBAR ETMİYORUZ"

Raporda, Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair tutarsız ifadeler var. Türkiye, sapsağlam yerinde duruyor. Türkiye, Avrupa'dır. Ancak AB'yi Avrupa'dan ve aday ülke Türkiye'den uzaklaştırmaya çalışan bazı çevreler de var. Biz bunlara itibar etmek istemiyoruz.

KIBRIS MESELESİ

AB, katılım sürecimizi Kıbrıs'ı bahane ederek müzakerelere başladıktan kısa bir süre zorlaşmıştır. Şu anda müzakere sürecimizde 14 fasıl siyaseten engellenmiş durumda. 16 fasıl açtık, 1'ini kapattık. Eğer siyasi engellemeler olmasaydı, şu anda rahatlıkla 25-30 faslı açıp kapamış olabilirdik.

Raporda Kıbrıs konusunda Yunan tezlerini savunan bazı iddialar var. AB'nin üçüncü ülkelerle sınır belirleme yetkisi yoktur. Türkiye bu konuda uluslararası hukuka uygun hareket etmektedir. Hem kendi haklarını, hem de KKTC'deki insanların haklarını korumak zorundadır. Hem Mogherini, hem Hahn AB'nin ikili sorunları ithal etmemesi gerektiğini ifade etti. Kıbrıs sorunu çözülmeden, Güney Kıbrıs'ın AB'ye alınması büyük bir hatadır, bugün de Avrupa'da bu hata kabul edilmektedir.

GÜMRÜK BİRLİĞİ

AB'nin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için atması gereken adımı atmasını istiyoruz. Bunun için görüşmelere başlanmasının siyaseten engellenmesinin kimseye bir faydası yok.

VİZE SERBESTİSİ

Raporda gümrük birliğine ilişkin negatif bir engelleme olmaması dikkat çekici. Raporda vize serbestisi ve çalışma gruplarımızın kaydettiği gelişmelere atıflar var, belli çevrelerin iddialarını yansıtmıyor. Vize serbestisinde 66 kriter yerine getirildi. Vize serbestisi sürecinde ilerleme gerekli ve yararlı.

ÖZGÜRLÜKLER BÖLÜMÜ

Siyasi kriterler, temel hak ve özgürlüklerle ilgili bölüm, sadece belli çevrelerin fikirlerini yansıtmaktadır. AB, ülkenin karşı karşıya kaldığı tehditleri kabul etmekle birlikte bu tehditlerin boyutunu anlamaktan uzaktır. Türkiye, özgürlük-güvenlik dengesi için çaba harcıyor.

FETÖ'den bir sivil toplum kuruluşu gibi "Gülen Hareketi" şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez.

OHAL SONRASI

Raporda OHAL kaldırıldıktan sonra siyasi reform sürecine yönelik attığımız önemli adımlara yeterince atıf yapılmaması bizim açımızdan yeterli görülmemiştir.

YARGI REFORMU

Yargının işleyişi alanındaki eleştiriler kabul edilemez. Yargı alanında önemli adımlar atılıyor. Yargı reformu strateji belgesi yarın açıklanacak.

İSTANBUL SEÇİMLERİ

AB seçmenin iradesine saygı göstermedi. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı hesap verir konuma getirildi. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin eleştiriler kabul edilemez. Hukuka inanan herkes YSK kararlarına saygı duymalı. Türkiye oyların yeniden sayıldığı tek ülke değil.

GÖÇMEN KRİZİ

2016'dan beri AB toplamda 6 milyar euroyu göndermede yeterli hızı gösterememiştir. AB göçmen krizi konusunda daha fazlasını yapmalı. Göçmen krizinin Türkiye'ye maliyeti en az 37 milyar dolardır.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERGİNGİNLİK

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarımız meşrudur. Doğu Akdeniz'deki asli haklarımızı koruyacağız. Tek taraflı bakış Doğu Akdeniz'i tehlikeye atar. Rapordaki Rum tezleri sorunu çözmez. AB, Kıbrıs sorununu AB'ye ithal ederek hata yapmıştır.

EKONOMİK İLERLEME

Türkiye AB pazarıyla bütünleşmiştir. İşleyen bir piyasa ekonomimiz var.

YAPISAL REFORM ADIMLARI

Türkiye yapısal reformların adımlarını atmayı sürdürüyor. AB Müktesebatı'na uyum konusunda kararlıyız. 23 ve 24'üncü fasılların açılmaması çelişkilidir. Katılım müzakerelerinin önü açılmalıdır. Ülkemiz 25 yıldır gümrük birliğini uygulamaktadır. Gümrük birliği güncelleme süreci başlatılmalıdır. AB raporda kendi sorumluluklarına yer vermemiştir.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ

Türkiye'nin AB üyeliği en yararlı üyelik olacaktır.