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Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına rest: Karşılık verilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik adımlar atması durumunda karşılık verileceğini ve Türkiye'nin Kıbrıs'ta faaliyetlerini artıracağını söyledi
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına rest: Karşılık verilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile heyetlerarası ve ikili görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "Beklentimiz son derece net. Kıbrıs Türk tarafının hakları güvence altına alınsın. Bize yönelik adımları ters teper. Bize yönelik bir adım olursa bunun karşılığını veririz, Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi daha da artırırız. Bizim teklifimiz, KKTC'nin teklifi son derece sade. Adanın etrafındaki kaynaklarda Kıbrıs Türklerinin hakkı var, bu hak garanti altına alınmalı" dedi.

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