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Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye'den Afganistan'a taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan'ın Samangan vilayetinde dün istihbarat binasını hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Saldırıda ölenler için başsağlığının iletildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'da son dönemde artan şiddet eylemlerine bir an önce son verilmesi, özellikle barış için ciddi bir fırsatın yakalandığı bu dönemde hala şiddete başvurarak amaçlarına ulaşabileceklerine inananlara, bu eylemlerden vazgeçmeleri ve Afgan halkının beklentileri doğrultusunda barış için hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan vilayetindeki istihbarat binasına bomba yüklü araçla dün düzenlenen saldırıda 13 istihbarat çalışanı hayatını kaybetmiş, çoğu sivil 65 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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