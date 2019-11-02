Türkiye’den Afganistan’a ‘yetim seferi’

İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri vesilesi ile Afganistan’ın 5 farklı bölgesine giderek, yaklaşık 3 bin 500 Afgan yetimin yüzünü güldürdü.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl Yetim Dayanışma Günleri (YDG) ile 128 bin 669 yetim ve ailesine iyilik götürüyor.

Toplamda 607 projenin gerçekleştirileceği Yetim Dayanışma Günleri; eylül, ekim ve kasım aylarında Türkiye ile birlikte 33 ülke ve bölgede icra ediliyor. YDG vesilesi ile yetim sponsorlarının da eşlik ettiği İHH ekipleri içerisinde, yurt içi ve yurt dışından STK temsilcileri, eğitimciler, aktivistler, basın ve medya mensupları, edebiyat ve sanat dünyasından isimler, akademisyenler, sağlık görevlileri ve her meslek grubundan gönüllüler yer alıyor.

İHH, YDG ile yetimlerin geleceğe daha sağlıklı şartlarda hazırlanabilmesi için faaliyetler yürütüyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen YDG kapsamında İHH ekiplerinin gittiği ülkelerden biri de yarım asırdır savaşın ve işgalin sürdüğü Afganistan oldu. İHH ekibi, Afganistan’ın 5 farklı bölgesinde; Celalabad, Pervan, Takhar, Badahşan ve başkent Kabil’de yaklaşık 3 bin 500 yetime ulaşarak hayırseverlerin yardımlarını iletti.

1 hafta süren ziyaretler boyunca İHH ekibi, 4 farklı projeyi hayata geçirdi: Yetim piknikleri, Yetimlere adak-akika kurbanlarının ulaştırılması, yetimlere kırtasiye malzemesi dağıtımı ve Yetim Ailelerini Kalkındırma Projeleri.

"YETİM BİR PEYGAMBERİN ÜMMETİYİZ"

Yetimlerin daha iyi bir geleceğe hazırlanmalarına katkıda bulunmak üzere Afganistan’a giden İHH Medya Birimi’nden Bilal Gündoğdu, hayır sahiplerine yetimler adına teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bizler İHH olarak kurulduğumuz günden bu yana yetim bir peygamberin ümmeti olmamız hasebiyle yetimleri ve yetimliği öncelemeye devam ediyoruz. Bu vesile ile Yetim Dayanışma Günleri kapsamında, her yıl dünyanın dört bir yanına seferler düzenliyoruz. Bu yıl yetimlerimiz için iyilik hikayesi yazdığımız ülkelerden biri de Afganistan. Hayırseverlerimizin destekleriyle burada 4 farklı projeyi hayata geçirerek yaklaşık 3 bin 500 yetim kardeşimize ulaştık. Rabb’imiz hayır sahiplerinin yardımlarını kabul eylesin.”

PİKNİK, ADAK-AKİKA, KIRTASİYE VE KALKINMA

Afganistan’da düzenlenen YDG ile gerçekleştirilen 4 farklı projenin detayları ise şu şekilde:

Yetim Pikniği: Pervan, Badahşan ve Celalabad’da düzenlenen yetim pikniklerine 650 yetim katıldı. İHH ekibi, yetimlerle oyunlar oynayarak uzun vakitler geçirdi, yetimlerin hayatları boyunca unutamayacakları bir gün geçirmelerine vesile oldu.

Yetimlere Adak-Akika Dağıtımı: Hayır sahiplerinin 13 büyükbaş adak-akika kurbanı, Afganistan’ın çeşitli bölgelerinde kesildi. İHH ekibinin kesim ve dağıtımlarına şahitlik ettiği 91 hisse kurban, 2 bin 100 yetimin istifadesine sunuldu.

Yetimlere Kırtasiye Malzemesi Dağıtımı: İçerisinde kalem, silgi, defter, kalemtraş, cetvel, balon ve oyuncak gibi hediyelerin bulunduğu okul çantaları, 730 yetime ulaştırıldı. Ayrıca uçurtma ve top gibi hediyelerin de dağıtıldığı proje ile birlikte yetimler, eğitim öğretim hayatlarındaki eksiklikleri gidermiş oldu.

Yetim Ailelerini Kalkındırma Projesi: 31 yetim annesine 20’şer adet yumurtalayan tavuk ile yem, aşı, ilaç ve kümes; 5 yetim annesine 2’şer süt keçisi ile yem, aşı, ilaç ve 59 yetim annesine ise dikiş makinesi ile 6 aylık dikiş nakış kursu hediyesi verildi. Kalkınma projesi ile birlikte yetim aileleri, bundan sonra kendi ayakları üzerinde durabilecek ve evlatlarını kimseye muhtaç olmadan geleceğe hazırlayabilecekler.

YETİMLERE DESTEK OLMAK İÇİN

İHH’nın Yetim Dayanışma Günleri ile birlikte yetimlere destek olmak için tüm operatörlerden YETİM yazıp 3072’ye SMS gönderebilir, projeye 5 TL katkıda bulunabilirsiniz. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine YETİM koduyla bu projelere destek olabiliyor.