Türkiye'den Akıncı'ya Kıbrıs tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Bugünkü görüşmemizde bir şey çıkmazsa Sayın Cumhurbaşkanı ve Putin görüşecekler.

Çavuşoğlu: KKTC içindeki iç siyasetten sorumlu biri değilim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız bu işten sorumlu. Kıbrıs'ta bir çözüm için tutumumuz ortadadır. Bazı Batılı ülkelerde aşırı sağ ve aşırı sol partiler Türkiye'yi malzeme yaptılar. Ben ve hiç kimse bir siyasetçinin Kıbrıs'ta Türkiye'yi malzeme yapmasını beklemezdik.

Kuzey Kıbrıs'ın haklarını biz savunurken böyle şeylerin olmasını nasıl izah edeceğiz. Biz ne diyoruz? O ne diyor? Biz müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Dürüst olmayan böyle bir kişiyle hiç çalışmadım.

Yakında bunları açıklayacağım. Seçime Kıbrıs Türk halkı girecek. Biz Kıbrıs Türk halkının haklarını savunacağız. Akıncı ne yapmak istiyor? Türkiye terörle mücadele içindeyken bu açıklamaları neden yapmıştı?