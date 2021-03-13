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Türkiye'den AP'nin skandal kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen Türkiye hakkında 'işgalci' ifadelerinin yer aldığı ve terör örgütü PKK/PYG güzellemesi yapılan Suriye tasarısına sert tepki gösterdi.
Türkiye'den AP'nin skandal kararına sert tepki

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "AP Genel Kurulunda Suriye ihtilafının 10. yılı vesilesiyle kabul edilen kararda yer verilen milyonlarca Suriyeliye kucak açan ve ihtilaf nedeniyle tek başına ağır sorumluluklar üstlenen ülkemize ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz." ifadesi kullanıldı. 

Bu kararın AP'nin Türkiye'ye karşı ön yargılı ve dürüstlükten uzak yaklaşımını gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde, sınır hattı boyunca Türk ve Suriye halkını tehdit eden terör örgütlerine karşı Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde harekatlar düzenlediği hatırlatıldı. 

"BÖLGE HALKI DEAŞ VE PKK/YPG TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ZULMÜNDEN KURTARILMIŞTIR"

Açıklamada, harekatlar sırasında ve sonrasında sivil halka zarar gelmemesi için gerekli tüm tedbirlerin azami ölçüde uygulandığı, bölge halkının DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin zulmünden kurtarıldığı ve Suriye Geçici Hükümeti’nin önderliğindeki yerel unsurların istikrarlaştırma çalışmaları sayesinde huzur ve istikrar tesis edilerek 420 binden fazla sığınmacının bu bölgelere gönüllü ve güvenli geri dönüşünün sağlandığı aktarıldı. 

AVRUPA PARLAMENTOSU PKK/YPG'Yİ NEDEN ELEŞTİRMEDİ

AP'nin asıl eleştirmesi gerekenin PKK/YPG’nin son dönemde bölgede barış ve istikrarı bozmaya yönelik artan terör saldırı olduğu belirtilen açıklamada, kararda PKK/YPG’nin bölgenin demografisini değiştirme çabaları ve DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hususlarına değinilmemesinin de dikkate değer olduğunun altı çizildi. 

TÜRKİYE KARARLI MÜCADELESİNE DEVAM EDECEK

Türkiye'nin bir yandan terörizmin her türlüsüyle kararlı mücadelesini devam ettirirken bir yandan da BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm bulunması amacıyla çabalarını sürdüreceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Avrupa Parlamentosunu gerçeklerden kopuk ve ilgisiz açıklamalar yapmak yerine NATO ve Avrupa’nın sınırlarını da koruyan Türkiye’nin Suriye’de yaptığı katkıların Avrupa için önemini idrak etmeye ve Suriye’deki gelişmeler bağlamında ihtilafın siyasi çözümüne yapıcı katkı sunmaya davet ediyoruz."

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