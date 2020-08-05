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Türkiye'den BAE'ye çok sert tepki: Boyunu aşar!

TBMM Başkanı Şentop, BAE'li bir yetkilinin 'Türkiye'nin Arapların işlerine karışmaması' yönündeki sözlerine çok sert şekilde karşılık verdi. Şentop, paravan devlet benzetmesi yaptığı BAE hakkında boyunu aşan konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledi.
Türkiye'den BAE'ye çok sert tepki: Boyunu aşar!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Birleşik Arap Emirlikleri diye bir devlet var, geçenlerde bunun bir yetkilisi, Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin, Arapların iç işlerine karışmaması yönünde birtakım açıklamalarda bulunmuş. 1. ve 2. dünya savaşları sonrası dünyanın bazı yerlerinde tabiri caizse paravan devletler kuruldu. Bu devletler üzerinden bazı emperyalist devletler operasyon yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan birisi de bu tür konuşmaları, boyunu aşankonuşmaları yapan bakanın mensubu olduğu devlet.

BEYRUT'TAKİ PATLAMA

Büyük bir patlama, patlamayla ilgili sebebi tespit edebilmek için biraz zaman geçmesi lazım. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Buradan Lübnan halkına başsağlığı ve yaralılar için de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Talepleri halinde enkaz kaldırma ve diğer çalışmalarla ilgili yardıma hazır olduğumuzu ifade etti. Bu konuda onlardan gelecek talep bekleniyor."

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