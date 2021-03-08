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Türkiye'den Bangladeş'e KAPLAN satışı

Bangladeş, ROKETSAN TRG-300 KAPLAN Füzesi tedarik ediyor. Bangladeş Genelkurmay Başkanı Orgeneral Aziz Ahmed, teslimatların Haziran 2021'e kadar gerçekleştirileceğini açıkladı.
Türkiye'den Bangladeş'e KAPLAN satışı

Bangladeş, ROKETSAN tarafından geliştirilen TRG-300 KAPLAN füzesini envanterine katmaya hazırlanıyor. Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'nin 2021 Yılı Atış Yarışması Kapanış Töreni'nde konuşan Bangladeş Genelkurmay Başkanı Orgeneral Aziz Ahmed; ROKETSAN tarafından geliştirilen TRG-300 KAPLAN füzesinin, Haziran 2021'e kadar Bangladeş Ordusuna teslim edileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; Bangladeş Ordusu’nun Topçu Alayı’nın ateş gücü, azami 120 kilometre menzile sahip TRG-300 KAPLAN Karadan-Karaya Füze Sistemi ile daha da geliştirilecek.

TRG-300 KAPLAN FÜZESİ

TRG-300 KAPLAN Füzesi, Roketsan tarafından TR-300 KASIRGA Topçu Roketi üzerinden geliştirildi. KAPLAN, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'ye yönelik icra edilen sınır ötesi harekatlarda aktif olarak kullanılıyor. Yaklaşık 120 kilometre menzili bulunan TRG-300 KAPLAN Füzesi, düşük dairesel sapma (CEP) değeri ile kara hedefleri üzerinde güçlü etki oluşturma kabiliyetine sahip.

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