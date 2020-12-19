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Türkiye'den Belçika Temsilciler Meclisinin Yukarı Karabağ kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır." ifadesini kullandı
Türkiye'den Belçika Temsilciler Meclisinin Yukarı Karabağ kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, Belçika Temsilciler Meclisinde Yukarı Karabağ ve 9 Aralık Anma Günü konularında kabul edilen 1597 ve 923 sayılı kararlar hakkında yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kararın, Belçika Temsilciler Meclisinin, bazı parlamentoların tek yönlü Ermeni söylemlerine nasıl alet olduğunun, ön yargılarla hareket ettiğinin, iç siyasete yönelik dar çıkarlara rehin kaldığının bariz örneği olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Söz konusu karar, Türkiye-Belçika ilişkilerine katkı yapmayacağı gibi, bölgede barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara da hizmet etmeyecektir. Bu tür kararlar ayrıca, Ermenistan'ın gerçekleri kabullenme sürecini geciktirerek, üzerine düşen sorumlulukları üstlenmekten kaçmaya teşvik etmektedir. Öte yandan, Belçika Temsilciler Meclisinde aynı gün kabul edilen 9 Aralık tarihinin soykırımların kurbanlarını anma günü olarak ilan edilmesine dair kararda 1915 olaylarına yapılan atıf, AİHM kararları başta olmak üzere hukukun temel ilkelerine de aykırıdır."

Aksoy, Belçika'dan beklentilerinin, aklıselimle davranması ve söz konusu kararlar bağlamında ikili ilişkileri gölgeleyecek adımlar atmaktan uzak durması olduğunu bildirdi.

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