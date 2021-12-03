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Türkiye'den bir ülkeye daha büyükelçilik açma kararı

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Lesotho Kralı 3. Letsie'ye güven mektubunu sundu. Dışişleri Bakanlığı da en kısa sürede Lesotho'da büyükelçilik açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye'den bir ülkeye daha büyükelçilik açma kararı

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Lesotho'nun başkenti Maseru'daki Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen törenle Kral 3. Letsie'ye güven mektubunu takdim etti.

Kandaş, görev süresi boyunca Türkiye ile Lesotho arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek ve iki ülke arasındaki karşılıklı iş birliğini teşvik etmek için üst düzey gayretle çalışacağını ifade etti.

Türkiye'nin Lesotho'da bir büyükelçilik açma arzusunu dile getiren Kandaş, "Lesoto Krallığı ve diğer Sahra Altı Afrika ülkeleri ile ilişkilerin güçlendirilmesi Türkiye için büyük önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Kandaş, Türkiye'nin Afrika'ya açılma politikasının geçici siyasi ve ekonomik beklentilerin yansıması olmadığını vurgulayarak, "Aksine bir Afro-Avrasya devleti olarak güçlü tarihsel ve kültürel boyutlarla zenginleştirilmiş bir sürecin ürünüdür" dedi.

Türkiye'nin Lesoto Krallığı ile iş birliğini ilerletmeye hazır olduğunu ifade eden Kandaş, iki ülke arasındaki eğitim iş birliği anlaşmasının da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde imzalanmasını umduklarını belirtti.

LESOTHO İLE İLKİŞKİLERİ PRETORYA BÜYÜKELÇİLİĞİ YÜRÜTÜYOR

Lesotho Krallığı'na 1997 yılından bu yana Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği akredite bulunuyor.

Türkiye'nin halihazırda Lesotho'da büyükelçiliği bulunmuyor. Lesotho ile ilişkiler 1997 yılından bu yana Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği tarafından yürütülüyor.

Lesotho Krallığı büyükelçilik binası için Türkiye'ye arazi tahsis etmişti.

Dışişleri Bakanlığı Lesotho'da büyükelçilik açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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