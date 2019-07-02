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Türkiye'den BM'ye çok sert PKK tepkisi: Hiçbir şekilde izah edilemez

Dışişleri Bakanlığı: "(BM yetkilisinin PKK teröristiyle metin imzalaması) BM’nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez"
Türkiye'den BM'ye çok sert PKK tepkisi: Hiçbir şekilde izah edilemez


Dışişleri Bakanlığından, Birleşmiş Milletler'in, terör örgütü YPG/PKK ile "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için anlaşma imzalamasına ilişkin, "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz." denildi.

SKANDAL 'EYLEM PLANI' İMZALADI

BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba'nın, 29 Haziran'da BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü üyesi Mazlum Abdi ile örgütün ''bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için'' resmi bir törenle gizlice skandal bir "eylem planı" imzaladığı ortaya çıkmıştı.

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