  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
»

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Kocaeli'ye ulaştı

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine geldi. İşlemleri tamamlanarak uğurlanan trenin, 8 Aralık'ta yurt dışına çıkması planlanıyor
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Kocaeli'ye ulaştı

İstanbul'dan önceki gün törenle uğurlanan Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, TCDD Taşımacılık AŞ. Köseköy Lojistik Müdürlüğüne ulaştı.

Buradaki işlemleri tamamlanan 15 bin 276 numaralı tren, saat 10.30'da yola çıktı.

Treni buradan yetkililer ve Köseköy demir yolu personeli uğurladı.

Trenin, Türkiye-Çin parkurunda ülke içindeki Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek 8 Aralık'ta akşam saatlerinde yurt dışına çıkması planlanıyor.

Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri şeklinde gerçekleşecek.

TCDD Taşımacılık AŞ. ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştıracak.

Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli fabrikasında kapasite katlanacak06 Aralık 2020 Pazar 10:04
  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mısır hasadı ve buğday ekimi yaptı05 Aralık 2020 Cumartesi 11:34
  • Ereğli Balık Hali'nde en sakin mezat05 Aralık 2020 Cumartesi 11:33
  • Yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine 10 hayvan eklendi05 Aralık 2020 Cumartesi 11:32
  • Türk firma tavuk ayağıyla girdiği Çin pazarında hedef yükseltti05 Aralık 2020 Cumartesi 11:31
  • İpek böcekçiliği projelerine yüzde 100 hibe desteği verilecek05 Aralık 2020 Cumartesi 10:57
  • Hazine haftaya 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek04 Aralık 2020 Cuma 14:40
  • TSPB, Türkiye sermaye piyasalarının yabancı yatırımcılara anlatılması konusunda aktif rol alacak04 Aralık 2020 Cuma 14:40
  • Bakan Selçuk: İşçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz04 Aralık 2020 Cuma 14:27
  • 2020 yılı hayvancılık desteklemelerinin uygulama usul ve esasları belli oldu04 Aralık 2020 Cuma 13:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti