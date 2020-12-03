  • BIST 1.333
  • Altın 462,533
  • Dolar 7,8049
  • Euro 9,4701
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 11 °C
»

Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yarın yola çıkacak

İstabul'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarafından uğurlanacak tren toplam 8 bin 693 kilometre yol kat ederek, Marmaray, BTK Demiryolu Hattı üzerinden gidecek.
Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yarın yola çıkacak

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ilki Kasım 2019'da Çin'den Avrupa'ya ulaşan transit trenin yanı sıra Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla toplam 10 blok tren işletildi. Bu kez Türkiye'den Çin'e ihraç yükü taşıyan ilk tren, yarın İstanbul'dan hareket edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın saat 14.00'te Marmaray'dan geçmesi planlanan treni Kazlıçeşme İstasyonu'nda uğurlayacak.

İhraç treni Türkiye-Çin parkurunda uzun bir güzergah izleyecek. Türkiye içinde İstanbul (Marmaray)-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars hattını izleyecek tren, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak.

Yurt dışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yolculuğu son bulacak tren, toplamda 42 konteyner içinde beyaz eşya (buzdolabı) taşıyacak.

TCDD Taşımacılık AŞ ve resmi "forwarder firması" olan Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerletilecek tren, toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix İstanbul'da ofis açacak03 Aralık 2020 Perşembe 15:01
  • Ceren Özdemir, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı03 Aralık 2020 Perşembe 14:57
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor03 Aralık 2020 Perşembe 14:29
  • Edirne'nin 'tanıtım ve turizm elçisi'nin tercihi sığınmacı hareketliliği fotoğrafı oldu03 Aralık 2020 Perşembe 14:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye yönelik her saldırıyı, varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz03 Aralık 2020 Perşembe 14:20
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası03 Aralık 2020 Perşembe 14:19
  • Azerbaycan, Dağlık Karabağ Savaşı'nın bilançosunu açıkladı: 2 bin 783 şehit03 Aralık 2020 Perşembe 14:08
  • İçişleri Bakanlığı: Yunanistan Göç Bakanı kasıtlı ve yanlış bilgilerle suçlarını örtmeye çalışıyor03 Aralık 2020 Perşembe 14:05
  • Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yarın yola çıkacak03 Aralık 2020 Perşembe 13:58
  • Bulduğu 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar şaşırttı03 Aralık 2020 Perşembe 13:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti