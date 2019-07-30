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Türkiye'den Doğu Türkistan kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Çin'in talebi üzerine Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne (Doğu Türkistan) Türk gözlem heyeti gönderileceğini duyurdu.
Türkiye'den Doğu Türkistan kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bangkok'ta, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE, ÇİN'İN TALEBİ ÜZERİNE DOĞU TÜRKİSTAN'A HEYET GÖNDERECEK

Görüşmede birçok konunun masaya yatırıldığını açıklayan Çavuşoğlu, Uygur Türklerinin durumunu görüşmek üzere bir Türk heyetin Çin'e gideceğini şu sözlerle açıkladı: Çin Dışişleri Balanı Wang Yi'yle enerji ve yatırımlar başta olmak üzere ikili konuları görüştük. Uygur Türklerinin durumunu ele aldık. Çin Halk Cumhuriyeti'nin daveti üzerine Sincan'a bir gözlem heyeti gönderiyoruz.

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