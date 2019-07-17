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Türkiye'den en çok konutu onlar alıyor

Türkiye genelinde haziran ayında 61 bin 355 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 geriledi.
Türkiye'den en çok konutu onlar alıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde haziranda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 azalarak 61 bin 355 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 10 bin 60 konutla ilk sırada (yüzde 16,4) yer aldı. İstanbul'u 5 bin 430 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 3 bin 390 konut satışıyla (yüzde 5,5) Antalya izledi. En az satış olan iller 4 konutla Ardahan, 15 konutla Hakkari ve 38 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 84,6 AZALDI

İpotekli konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,6 azalarak 7 bin 319'a geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 175 konut ve yüzde 16,1 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 23,1 ile Tunceli oldu.

Diğer konut satışları haziranda, yıllık bazda yüzde 24,7 azalarak 54 bin 36 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 8 bin 885 konut satışı ve yüzde 16,4 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 88,3 olarak kaydedildi. Ankara 4 bin 569 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 3 bin 63 konut satışıyla Antalya izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 4 konutla Ardahan oldu.

YÜZDE 59,2 AZALDI

İlk defa satılan konut sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,2 azalarak 23 bin 265'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 37,9 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 3 bin 813 konutla en yüksek payı (yüzde 16,4) aldı. İstanbul'u bin 656 konut satışıyla Ankara, bin 289 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,9 azalarak 38 bin 90 olarak gerçekleşti.

İstanbul 6 bin 247 ikinci el konut satışı ve yüzde 16,4 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 62,1 oldu. İstanbul'u 3 bin 774 konut satışıyla Ankara, 2 bin 212 satışla da Antalya izledi.

YABANCILARA EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DAN SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 artarak 2 bin 689 oldu. Bu alanda ilk sırada bin 9 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 668 satışla Antalya, 134 satışla Ankara, 123 satışla Yalova ve 122 satışla Bursa izledi.

Haziranda Türkiye'den, Irak vatandaşları 429, İran vatandaşları 415, Rusya vatandaşları 190, Almanya vatandaşları 126, İngiltere ve Kuveyt vatandaşları 113'er konut edindi.

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