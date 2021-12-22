  • BIST 1.802,63
  • Altın 713.68329
  • Dolar 12.5309
  • Euro 14.1288
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -11 °C
»

Türkiye'den Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti

Türkiye'nin Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye'den Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Endonezya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 30 güne kadar ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi22 Aralık 2021 Çarşamba 09:37
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'soğuk hava' genelgesi22 Aralık 2021 Çarşamba 09:27
  • Dünya şaşkına döndü "Erdoğan kuşatmayı kırdı"22 Aralık 2021 Çarşamba 09:27
  • Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var22 Aralık 2021 Çarşamba 09:24
  • Türkiye'nin milli otomobili TOGG fuar için ABD'ye götürülüyor21 Aralık 2021 Salı 19:10
  • Bakan Pakdemirli: Türkiye nüfusu, 30 yılda 105 milyona çıkacak21 Aralık 2021 Salı 18:14
  • Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldüğü çatışmada yaralananların tedavisi sürüyor21 Aralık 2021 Salı 17:15
  • Bakan Çavuşoğlu, Puskas Arena’da mevkidaşlarıyla futbol oynadı21 Aralık 2021 Salı 16:21
  • Anadolu'da 'Kara Akrep' olarak bilinen türün Türkiye'ye özgü olduğu kanıtlandı21 Aralık 2021 Salı 15:18
  • Döviz kurlarındaki düşüş Malatya'daki kayısı satıcıları tarafından sevinçle karşılandı21 Aralık 2021 Salı 15:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti