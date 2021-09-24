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Türkiye'den F-35 hamlesi: ABD'li lobi şirketiyle anlaşma uzatıldı

ABD'li hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer ile Türkiye arasında yapılan F-35 savaş uçağı programına katılımla ilgili lobicilik sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.
Türkiye'den F-35 hamlesi: ABD'li lobi şirketiyle anlaşma uzatıldı

Yeni açıklanan ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre şirket, Türkiye ile 1.5 milyon dolarlık yeni bir sözleşme yaptı. Buna göre şirket Türkiye'ye 2022 Ağustos'una kadar "stratejik ve hukuki danışmanlık hizmetleri" sağlayacak.

Washington merkezli hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer'in, yabancı ülke ve şirketlere hizmet verebilmesi için Yabancı Ajanslar Kayıt Yasası (FARA) kapsamındaki sözleşmesini kamuya sunduğu kaydedilirken, şirketten ya da Türkiye tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

ÖNCEKİ ANLAŞMA 6 AYLIKTI

Arnold & Porter Kaye Scholer daha önce Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketi ile Şubat 2021'de yaklaşık 6 ay sürecek bir lobicilik anlaşması imzalamıştı.

750 bin dolar tutarındaki anlaşmaya göre şirket Türkiye'ye vereceği hizmetle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Şirketimiz, (Türkiye'ye) Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na katılımının devamı için stratejik danışmanlık ve rehberlik sağlayacaktır. Ayrıca ilgili ihracat kontrolleri, yaptırımları ve ilgili yasal konular hakkında danışmanlık sağlayabilir."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamasında ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını söyleyerek, "F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması için hukuk temelli bir yaklaşımla müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili diyalog süreci başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulama kararı almış ve Nisan 2021'de resmi bildirimde bulunarak Türkiye'yi F-35 projesinden çıkartmıştı.

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