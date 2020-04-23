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Türkiye'den Filistin'e yardım eli

Filistin Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs (corona virüs) salgınıyla mücadele için Türkiye'ye yapılan mali ve tıbbi yardım talebinin kabul edildiğini açıkladı.
Türkiye'den Filistin'e yardım eli

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin yaptığı mali ve tıbbi yardım talebinin, Türk yetkililer tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Türk hükümetinin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nda, Filistin'e yardım paketini duyurduğu" ifade edildi. 

TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR

Virüs test ekipmanı, maske, özel kıyafet ve diğer temel ekipmanların temini için gerekli hazırlıkların tamamlandığına işaret edilen açıklamada, bu tıbbi malzemelerin yakın bir zamanda Sağlık Bakanlığı'nın eline ulaşmasının ümit edildiği aktarıldı. 

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Türk hükümetine yardımlardan ötürü teşekkür edildi. 

NE OLMUŞTU?

Çavuşoğlu, dün Türkiye'nin çağrısıyla video konferans formatında düzenlenen İİT İcra Komitesi Toplantısı'nda, Kovid-19'la mücadelenin gündeme geldiğini ve salgının görüldüğü ülkelere insani yardımların nasıl ulaştırılabileceğinin ele alındığını ifade etmişti.

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