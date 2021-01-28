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Türkiye'den gönderilen 20 bin dozluk aşı KKTC'ye ulaştı

Türkiye’den ambulans uçakla gönderilen 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye ulaştı.
Türkiye'den gönderilen 20 bin dozluk aşı KKTC'ye ulaştı

Türkiye’den ambulans uçakla KKTC’ye gönderilen 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısı KKTC’ye ulaştı. Dün KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısının ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderileceği bildirilmişti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede KKTC’ye gönderilmesi planlanan ikinci parti Sinovac aşılarının ele alındığı belirtilmişti.

İLK PARTİ AŞI 14 OCAK’TA GELMİŞTİ

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan iş birliği çerçevesinde ilk parti 20 Bin doz Sinovac aşısı 14 Ocak’ta gelmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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