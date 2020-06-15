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Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım Sudan'a ulaştı

Türk Kızılay tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla Sudan’a gönderilen tıbbi yardımları taşıyan kargo uçağı başkent Hartum'a ulaştı.
Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım Sudan'a ulaştı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesine tıbbi yardımları devam ediyor.

Türk Kızılay tarafından Sudan’a gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan uçak, Hartum Havalimanı'nda Türk ve Sudan Kızılay yetkilileri tarafından karşılandı.

Türk Kızılay Sudan Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, Sudan Kızılayının Kovid-19 ile mücadele kapsamında tıbbi malzeme desteği çağrısına ivedilikle yanıt verdiklerini belirterek, koruyucu gözlük ve tulum, eldiven ile maskeden oluşan 105 koli malzemenin bugün Sudan’a ulaştığını söyledi.

Yılmaz, tıbbi malzemelerin ilgili merkezlere dağıtımı için Sudan Kızılayına teslim edeceklerini belirtti.

Sudan Kızılayı Program Müdürü İmaduddin Abdurrahim, Türk halkı ve Kızılayın Sudan’ın dostu olduğunu belirterek, Sudan Kızılayı Genel Müdürü adına teşekkürlerini sundu.

Türkiye ve Türk Kızılayın son olarak geçen yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrasında afetzedelerin yardımına koştuğunu dile getiren Abdurrahim, Türk Kızılayın evsiz kalan onlarca kişiye kalıcı konutlar inşa etmesinin çok büyük bir destek olduğunu kaydetti.

Sudan Kızılayı Hartum Müdürü Yusuf Ali Ubeydurrahme de "Türk Kızılay ve Türk halkı her zaman Sudanlıların yanında oldu. Vaktinde yapılan bu destekten dolayı Sudanlı kardeşleri adına Türk halkına çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin desteğinin sürmesini dileyen Ubeydurrahme, "İnşallah bir gün biz de Türk halkının yardımına koşarız, çünkü bize çok destek oldular." diye konuştu.

Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının son 24 saatte 213 artarak 7 bin 220'ye çıktığı Sudan'da, 459 kişi yaşamını yitirdi.

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