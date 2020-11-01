Türkiye'den Gürcistan'daki parlamento seçimleri için 'hayırlı olsun' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da düzenlenen parlamento seçimleriyle ilgili "hayırlı olsun" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gürcistan'da dün gerçekleştirilen parlamento seçimleriyle ilgili, "Parlamento seçimlerinin dostumuz Gürcistan'a hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerin tüm ülke çapında huzur ve sükunet içerisinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkileri tüm alanlarda ortak çabalarımızla önümüzdeki dönemde daha da geliştireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesine yer verildi.