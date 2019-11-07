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Türkiye'den israil'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 342 yeni konutun daha inşasına onay veren kararına tepki gösterdi.
Türkiye'den israil'a tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 342 yeni konutun inşa edilmesine onay vermesi bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik politikasının yeni ve açık bir örneğidir. 2019 yılında İsrail makamları tarafından onaylanan toplam ilave yerleşim birimi sayısının geçen seneye kıyasla neredeyse yarı yarıya artmış olması, İsrail'in iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etme hedefinin somut bir göstergesidir" denildi.

İsrail'in kararının reddedildiği açıklamada, "Uluslararası hukuku alay edercesine hiçe sayarak Filistinlilerin temel haklarını çiğnemeyi sürdüren İsrail’in bu yasa dışı kararını reddediyor, uluslararası toplumun tüm üyelerini, bir kez daha Filistin halkına uygulanan işgal ve zulme karşı çıkma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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