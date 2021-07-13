Türkiye'den İsrail'e tepki: Tam bir zorbalık örneği

Dışişleri, terör devleti İsrail'in Humsa el-Favka köyünde Filistinlilere ait evlerin yıkarak 35’i çocuk 70 kişiyi yerinden etmesine sert tepki gösterdi.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde;

İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan ve Kasım 2020’den bu yana muhtelif kereler İsrail’in yıkım uygulamalarına maruz kalan Humsa el-Favka köyünde Filistinlilere ait evlerin yıkılması sonucu 35’i çocuk 70 kişinin yerlerinden edilmesi, kabul edilemez bir başka zorbalık örneği ve uluslararası hukuk ihlalidir.

İsrail’in, sadece 2021 yılında Batı Şeria’da Filistinlilere ait 421 yapıyı yıkarak 592 kişiyi yerlerinden etmesi, uluslararası toplumun yıkımları durdurma çağrılarına kulak asmadığının ve tek taraflı uygulamalarıyla işgali ilhaka dönüştürmeyi amaçladığının açık göstergesidir.

İsrail’in sözkonusu hukuk ve insanlık dışı uygulamalarını kınıyor, İsrail’in işgal altındaki topraklarda işlediği suçlardan sorumlu tutulmasına yönelik hukuki süreçlere desteğimizi bu vesileyle yineliyoruz.