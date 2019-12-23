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Türkiye'den kaşıkçı kararına ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Suudi Arabistan'ın duyurduğu Cemal Kaşıkçı kararları için, "Beklentileri karşılamaktan uzak" şeklinde konuştu.
Türkiye'den kaşıkçı kararına ilk tepki

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada 5 kişiye idam, 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi.

Karara Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün (23 Aralık) açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır.

Merhum Kaşıkçı’nın bedeninin akıbeti, cinayetin azmettiricilerinin ve varsa yerel işbirlikçilerinin tespiti gibi önemli hususların karanlıkta kalması adaletin tecellisi ve hesap verebilirlik ilkesi bakımından temel bir eksikliktir.

Ülkemiz topraklarında işlenen bu cinayetin aydınlatılması ve tüm sorumluları ile azmettiricilerinin belirlenerek cezalandırılması sadece hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk ve yükümlülüktür."

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