  • BIST 1.565
  • Altın 440,954
  • Dolar 7,4375
  • Euro 9,0349
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı

Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi.
Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sabah saat 05.00'te Türkiye Cumhuriyeti'nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı ülkemize gelmiştir." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin AA muhabirine de değerlendirmede bulunan Pilli, aşılama işlemine yarın ve cumartesi başlamayı planladıklarını söyledi.

Pilli, "Aşılama ile ilgili planlamamızı yaptık, aşılamalar ilk etapta 9 merkezimizde başlayacak. İlk aşılar, Kovid-19'la mücadelede ön planda olan tüm sağlık çalışanlarına, daha sonra 65 yaş üstü kişilere yapılacak. Sonrasında aşı planlamasına göre tüm ülkeye aşı yapmayı hedefliyoruz. Biz küçük bir ülkeyiz, bunun üstesinden çok rahat bir şekilde geliriz. Bunun eğitimini de verdik, dolayısıyla bizim için aşıların yapılması zor değil." dedi.

Bakan Pilli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, KKTC'ye verdikleri destekten dolayı şahsı ve ülkesi adına teşekkür ederek, "Türkiye, her zaman olduğu gibi Kovid-19'la mücadelemizde de yanımızda oldu." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar14 Ocak 2021 Perşembe 08:56
  • ABD'de ‘dünyanın en akıllı maskesi’ tanıtıldı13 Ocak 2021 Çarşamba 18:25
  • Antalya'ya sağlık çalışanlarına yapılmak üzere 25 bin 880 Kovid-19 aşısı geldi13 Ocak 2021 Çarşamba 16:41
  • Bilim Kurulu Üyesi Kara, aşıda randevu sistemini anlattı13 Ocak 2021 Çarşamba 11:40
  • Prof. Dr. Sait Gönen: Türkiye'deki aşılamaları Avrupa'dan bile önce bitirebiliriz13 Ocak 2021 Çarşamba 11:38
  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 92 milyonu geçti13 Ocak 2021 Çarşamba 09:23
  • Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısı Devlet Başkanı Widodo'ya yapıldı13 Ocak 2021 Çarşamba 09:21
  • Meksika'da her hafta 439 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor13 Ocak 2021 Çarşamba 09:20
  • ABD’li şirket, kanserin yerini tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdi12 Ocak 2021 Salı 21:08
  • Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'mutasyon' açıklaması12 Ocak 2021 Salı 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti