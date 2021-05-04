Türkiye'den konut alırken Ruslar emlakçıya güveniyor, Ürdünlü referansa bakıyor

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği'nin araştırmasına göre yabancıların Türkiye'de gayrimenkul satın alırken en güvenilir bulduğu kaynakların başında % 47,8 ile emlakçılar, % 38,8 ile emlak şirketlerinin web siteleri, % 29,3 ile referanslar geliyor.

Türkiye'den konut alımında emlakçılara en çok Ruslar güvenirken, Ürdünlüler, bu ülkede iş veya yatırım yapan referans kişileri baz alıyor.

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) tarafından, araştırma şirketi AGS Global'e yaptırılan ve 48 ülkeden 410 uluslararası yatırımcıyla gerçekleştirilen "Rekabet ve İlham: Türkiye'de Yabancı Gayrimenkul Yatırımlarının Geleceğini İhracat Odaklı Yeniden Düşünmek" araştırmanın üçüncü bölümünü yayınlandı.

Araştırmaya göre, yabancı yatırımcıların, gayrimenkul satın alırken en güvenilir bulduğu kaynakların başında yüzde 47,8 ile Türk emlakçılar geliyor.

Onu yüzde 38,8 ile emlak şirketlerinin web siteleri-promosyon materyalleri, yüzde 29,3 ile Türkiye'de iş veya yatırım yapan tanıdık-akraba ve referans kişiler, yüzde 13,7 ile Youtube, Instagram gibi sosyal medya platformları izliyor. "Türkiye'de emlak nasıl alınır?" konulu haber, blog, araştırma yazıları yüzde 12 ile beşinci sırada yer alıyor.

"Türkiye'de gayrimenkul satın almadan önce hangi araştırma kaynaklarını güvenilir buldunuz?" sorusuna verilen çoklu yanıtlara göre, Suudi Arabistan yüzde 38,5 ile Türk emlakçılar ve referans kişileri eşit oranla güvenilir buluyor.

Ruslar yüzde 66,7, İngilizler yüzde 50, Almanlar yüzde 48, Irak vatandaşları ise yüzde 48,6 ile sadece Türk emlakçıları güvenilir bulurken, Ürdünlüler yüzde 44,8 ile referans kişileri, Cezayir vatandaşları yüzde 50 ile emlak şirketi web siteleri ve promosyon materyallerini en güvenilir kaynaklar olarak tanımlıyor.

İranlılar ise yüzde 46,2 ile emlak şirketi web siteleri ve promosyon materyalleri ile referans kişileri karar verirken eşit oranda baz alıyor.

Yabancıların yüzde 82,9'u gayrimenkul alım sürecinde sorunla karşılaşmıyor

Araştırmaya göre, yabancılar, tapu devir süreçlerini kendisi yürütüyor.

"Tapu devir sürecini kendiniz mi yürüttünüz?" sorusuna katılımcıların yüzde 51,2'si kendi başlarına yürüttükleri cevabını verirken, süreci gayrimenkul şirketi, emlakçı ya da bir diğer danışman aracılığıyla yürütenlerin oranı yüzde 48,8 oldu.

Yatırımcıların vekalet verdikleri kişi/kurumlar arasında emlak acenteleri yüzde 53,5 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 20,5 ile inşaat firmaları, yüzde 16 ile avukatlar takip ediyor.

Yabancıların yüzde 82,9'u gayrimenkul satın alma sürecinde herhangi bir sorun ya da aksaklıkla karşılaşmadığını ifade ederken, yüzde 17,1'lik kesim sorunlar karşılaştığını bildiriyor. Bu sorunlar arasında başı yüzde 41,4 ile emlak şirketleri ve inşaat firmaları çekerken, onu yüzde 32,9 ile tapu bürokrasisi, yüzde 20 ile dil, izliyor. Bu sorunları 18,6 ile para transferi sorunları, yüzde 15,7 ile banka hesabı açma problemi izliyor.

En çok WhatsApp kullanılıyor, İranlı yüz yüze iletişimi seviyor

Verilere göre, Türkiye'den gayrimenkul satın alan yatırımcıların yüzde 63,7'si WhatsApp aracılığıyla emlak şirketiyle iletişime geçerken, onu yüzde 48,5 ile yüz yüze görüşme, yüzde 46,8 ile e-posta, yüzde 39 ile telefon takip ediyor.

Bu veri, aynı zamanda yabancı yatırımcının gayrimenkul satın alma sürecinde kurduğu iletişimde karma yaklaşımı da gözler önüne seriyor.

İngilizlerin yüzde 75'i, Cezayirlilerin yüzde 70,8'i, Rusların yüzde 70,4'ü, Iraklıların yüzde 62,2'si, Suudi Arabistan vatandaşlarının yüzde 61,5'i, Ürdünlülerin yüzde 58,6'sı emlak şirketiyle iletişime geçerken WhatsApp'ı kullanıyor.

İranlılar ise yüzde 53,8 ile en çok yüz yüze görüşmeyi tercih ediyor.

"Yabancıya konut satışı sisteminde 'sertifikalaşma' büyük önem kazandı"

GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, araştırmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yatırımcıların yüzde 48,8'inin tapu devir süreçlerini bir aracıyla yürütmesine ilişkin, "Bu kesimin yüzde 53,5'i emlak acentelerini seçiyor. Söz konusu oran, hem danışmanlık sisteminin geliştirilmesi gerektiğinin hem de emlakçıların bu noktada taşıdığı önemin altını çiziyor." dedi.

Yaşanan sorunların yüzde 41,4'ünün emlak şirketi kaynaklı olduğunu anımsatan Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam kaliteyi yakalamak ve yabancı yatırımcılar açısından entegre çözümler sunabilmek adına 'sertifikalandırılmış' bir ekosistem kurmak çok büyük önem kazandı. GİGDER olarak yabancı yatırımcılara gayrimenkul satışı yapan firmaların, hizmet veren kuruluşların, aracı kurumların ve geliştirici firmaların bu alanda yeterli standartları taşıyarak kaliteli hizmet vermelerini bekliyoruz. Geçen yıl bu konuda biz de bir taslak çalışma hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yetkililerimizle paylaştık. Sürecin takipçisiyiz."

Ömer Faruk Akbal, bu konuyla ilgili kamunun da gerekli noktalarda regülasyonlar yaparak bunları hayata geçirmesini arzu ettiklerini kaydederek, "Bakanlıktan konuyla ilgili gelecek çalışmalara da her türlü katkıyı vermeye hazırız. Sektörde bu alandaki aracı ve danışmanları belirli periyotlarla kalite performans göstergelerine tabi tutmak ve ödül-ceza mekanizmasıyla beslemek, güvenilir, şeffaf ve dinamik bir yabancıya satış ikliminin teminatı olacaktır." açıklamasında bulundu.

"Dijital kanallara ilgi artarken, fiziksel deneyim hala önemseniyor"

GİGDER Başkanı Akbal, konut alan yabancıların emlak şirketleriyle en çok WhatsApp üzerinden iletişime geçtiklerine değinerek, dijital kanallara ilginin arttığını söyledi.

Bunun yanı sıra "fiziksel deneyimin" ve "insan unsurunun" hala önemsediğini kaydeden Akbal, "Bunda Türkiye emlak pazarına ilgi gösteren yatırımcıların MENA bölgesi ağırlıklı olmasının yanı sıra, Türk misafirperverliğinin de etkisi bulunuyor. Önümüzdeki dönemde proptech yatırımlarının, nitelikli insan unsuruyla entegre edilmesi sektöre dinamizm getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

