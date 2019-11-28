Türkiye'den Macron'a peş peşe çok sert cevaplar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin sözleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, 'Nöbetçi Bakan' olarak geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin, 'Türkiye hem Suriye'de oldubittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Bakan Çavuşoğlu, Macron'un açıklamalarının Türkiye'de bir karşılığı olmadığını belirtti. ABD ve Rusya'nın varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekâtı’nın meşruiyetini ve oradaki mevcut durumu kabul ettiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"ABD'de biliyorsunuz aynı zamanda NATO üyesidir. Dolayısıyla Macron, bu konularda yaşadığı hayal kırıklığı sebebiyle; özellikle burada bölücü bir terör devleti kurmak istiyordu. Bizim Barış Pınarı Harekâtımız, bunların hayallerini suya düşürdü. O hayal kırıklığıyla her gün ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris’te maalesef. Kendi Dışişleri Bakanına DEAŞ'a karşı koalisyon toplantısında, NATO toplantısında, Dışişleri Bakanları toplantısında Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili gerekli şeyleri söyledik, cevapları da verdik. Dolayısıyla; Macron'un bu anlamda söylediği sözün bende bir karşılığı yok. Neticede biz burada terörle mücadele ediyoruz."

'MACRON AVRUPA'NIN LİDERİ OLAMAZ'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Müttefiklerin yanında dursun. NATO ülkeleri dâhil, Dışişleri Bakanları toplantısında herkes Macron'un yaptığı açıklamaları eleştirdi. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Şu anda Avrupa'da bir boşluk var, 'lider ben olayım' diye çabalıyor ama bu suni bir davranış. Liderlik doğal hareketlerle, politikalarla olur. Böyle yapay suni ve de boyunu aşan söylemlerle ya da eylemlerle olmaz" dedi.

AK PARTİLİ ÇELİK: MACRON ÖNCE ÜLKESİNİN DURUMUYLA YÜZLEŞMELİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için, hukuk dinlemeden Afrika'nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin, 'Türkiye hem Suriye'de oldubittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli' şeklindeki sözleri ile ilgili olarak Twitter'dan açıklamada bulundu.

Çelik, Macron'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi olduğunu belirterek, "Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron. Türkiye'nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için, hukuk dinlemeden Afrika'nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce" dedi.

'TÜRKİYE'SİZ BİR NATO OLMAYACAĞI KONUSUNDA HERKES HEMFİKİR'

Çelik, Macron'un bir yandan 'NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti', diğer yandan ise, 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye NATO'dan yardım bekleyemez' dediğini kaydederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu cümleler yan yana geldiğinde konuşanın mantıklı sözler sarf ettiği söylenemez. Salt çıkarlarına göre konuşan birinin sözleri bunlar. Macron'un Suriye ile ilgili söylediklerinin tamamı, Fransa'nın Suriye’deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret. O nedenle işi teröre destek vermeye kadar götürebiliyor. Türkiye hakkında, 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye NATO'dan yardım bekleyemez' diyen Macron'a tam bu noktada söylenmesi gerekenler var. Fransa'nın NATO'ya katkısının ne olduğu hakkında çokça eleştiri var. Ama Türkiye'siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir."

'TÜRKİYE İÇİN HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR'

Fransa'nın müttefiklik ruhu yerine sömürgeci çıkarlarını korumaya odaklı şekilde bencilce hareket ettiğini ve bunun Avrupa'nın her yerinde konuşulduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde NATO için vazgeçilmez olduğu herkes tarafından bilinir. Macron gibiler 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyerek yine teröre karşı mücadelede sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Macron'un yaptıkları ise 'Avrupa'nın demokratik beynini komaya sokmak' amacına hizmet ediyor. Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler, 'Avrupa'nın beyin ölümü gerçekleşsin' diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız."