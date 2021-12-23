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Türkiye'den Madagaskar’daki gemi kazası için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Madagaskar'da en az 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan gemi kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Türkiye'den Madagaskar’daki gemi kazası için taziye mesajı

   Bakanlıktan yapılan açıklamada, Madagaskar'ın kuzeydoğu açıklarında bir geminin batması sonucu en az 64 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Madagaskar halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Madagaskar Denizcilik ve Nehir Limanı Ajansı yetkilisi Mamy Randrianavony, yolcu taşıma izni olmayan bir yük gemisinin, çok sayıda yolcu alması nedeniyle 20 Aralık gecesi alabora olduğunu açıklamıştı. Batan teknede bulunan yolculardan 64'ünün hayatını kaybettiğini aktaran Randrianavony, kaza sonrası 50 kişinin kurtarıldığını, kaybolan 24 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

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