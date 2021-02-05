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Türkiye'den Mali'de meydana gelen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Mopti Bölgesi'nde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Türkiye'den Mali'de meydana gelen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyeler sunulurken, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, "Mali’nin Mopti Bölgesi’nde, Boni’deki bir askeri karakolu hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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