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Türkiye'den Mısır'ın Libya ile ilgili 'asılsız ithamlarına' tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin, Türkiye-Libya bağlamında dile getirdiği "asılsız ithamları" reddettiklerini bildirdi.
Türkiye'den Mısır'ın Libya ile ilgili 'asılsız ithamlarına' tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin, 4 Haziran'da düzenlenen "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye-Libya bağlamında dile getirdiği "asılsız ithamları" reddettiklerini bildirdi.

Sözcü Aksoy, Şukri'nin, Türkiye'ye yönelik ithamlarına ilişkin, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin, 4 Haziran'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye-Libya bağlamında dile getirdiği asılsız ithamları reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın, Şukri'ye gereken cevabı verdiğinin altını çizen Aksoy, şöyle devam etti:

"Toplantı sırasında tarafımızca dile getirildiği üzere, Libya'da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engeli, meşru hükümeti devirerek bölgede bir başka otoriter rejim kurmaya yeltenen darbeci ve korsan (Halife) Hafter ile bu şahsa her türlü desteği sağlayan Mısır yönetimi ve diğer destekçileri oluşturmaktadır. Darbeyle işbaşına gelenlerin bir darbeciyi desteklemesi de şaşırtıcı değildir. Mısır'ın darbeci Hafter'e yıllardır sağladığı askeri destek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının açık ihlalini teşkil etmektedir."

Aksoy, Libya halkının, ülkesinin birliğini ve geleceğini tehdit eden, kendi halkına zulüm etmekte beis görmeyen darbeci Hafter'i destekleyenleri, Libya'da yaşanan kaos ve istikrarsızlıktan dolayı daima sorumlu tutacağının altını çizdi.

Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele ederek, binlerce teröristi etkisiz hale getiren tek ülke Türkiye'nin, Libya'daki meşru hükümete, talebi ve ilgili BM kararları çerçevesinde verdiği desteği sürdüreceğini vurgulayan Aksoy, ülkede barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarını devam ettireceğinin altını çizdi.

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