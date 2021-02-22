  • BIST 1.560
  • Altın 402,548
  • Dolar 6,9808
  • Euro 8,4630
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -7 °C
»

Türkiye'den Nijer'de seçim komisyonu üyelerine yönelik bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı,﻿ Nijer'de Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonuna ait bir araçta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye'den Nijer'de seçim komisyonu üyelerine yönelik bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijer'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda görev yapan Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonuna ait bir aracın dün Tillaberi bölgesinde mayının üzerinden geçmesiyle gerçekleşen patlamada 7 sandık görevlisinin yaşamını yitirdiğinin ve 3 kişinin ağır yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin batısında bulunan Tillaberi bölgesindeki Dargol mevkiinde, seçim komisyonu üyelerini taşıyan aracın geçtiği anda yola tuzaklanan patlayıcı infilak etmiş, patlamada 7 kişi ölmüş, 3 kişi ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Myanmar'da askeri cunta darbe karşıtı protestocuları 'ölümcül güç' kullanmakla tehdit etti22 Şubat 2021 Pazartesi 09:20
  • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran arasında geçici uzlaşı sağlandı22 Şubat 2021 Pazartesi 09:13
  • ABD'deki motor arızası sonrası Japon hava yolu firmaları, Boeing 777'lerin kullanımını durduruyor22 Şubat 2021 Pazartesi 09:13
  • ABD'de siyahi Müslüman lider Malcolm X'i arkadaşları anlattı22 Şubat 2021 Pazartesi 09:12
  • Libya yeni yöntemi, İçişleri Bakanı Başağa'ya suikast girişimini şiddetle kınadı22 Şubat 2021 Pazartesi 09:11
  • İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 6. gününü doldurdu22 Şubat 2021 Pazartesi 09:10
  • Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna yönelik suikast girişiminin görüntüleri yayımlandı22 Şubat 2021 Pazartesi 09:10
  • Türkiye'den Nijer'de seçim komisyonu üyelerine yönelik bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı22 Şubat 2021 Pazartesi 09:08
  • Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi22 Şubat 2021 Pazartesi 09:07
  • Nijerya’da askeri uçak düştü21 Şubat 2021 Pazar 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti