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Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım

Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım
Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelerden Nijer'e tıbbi yardımlarını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Nijer'e maske, koruyucu tulum ve koruyucu gözlük gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Nijer'e hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve Fransızca yer verildi.

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