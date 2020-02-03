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Türkiye'den Rusya'ya jet 'İdlib' cevabı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Rusya'nın "Türkiye İdlib'de operasyon yaparken bizi bilgilendirmedi" açıklamasını yalanladı.
Türkiye'den Rusya'ya jet 'İdlib' cevabı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Rusya'nın İdlib açıklamasına yalanlama geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "Rusya’ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil" dedi.

Çelik, "Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır" denildi.

 

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de 6 Türk askerinin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklamasında Türkiye'nin Rusya'yı operasyon konusunda uyarmadığı için Türk askerinin Suriye ordusu tarafından vurulduğunu belirtmişti.

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