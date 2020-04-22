  • BIST 97.619
  • Altın 377,664
  • Dolar 6,9717
  • Euro 7,5726
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Türkiye'den sağlık ekipmanları alan İngiliz uçağı İngiltere'ye ulaştı

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Türkiye'de sağlık ekipmanları yüklenen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı, İngiltere'ye vardı.
Türkiye'den sağlık ekipmanları alan İngiliz uçağı İngiltere'ye ulaştı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a gelen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, Türkiye'den ayrıldı.

Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, İngiltere'nin Brize Norton bölgesindeki havaalanından hareket ederek, İstanbul'a ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda park pozisyonuna alınan uçak, ekipmanların yüklenmesi için bekledi. Yüklemenin ardından kargo uçağı saat 01.35'te İngiltere'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan kalktı. 

Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, daha önce yaptığı açıklamada, ekipman sıkıntısıyla ilgili, "Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak." ifadelerini kullanmıştı. 

Ekipmanların dağıtımı gün içinde yapılacak
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait kargo uçağı, İngiltere'ye vardı. 

Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağı, yerel saatle 03.30'da (TSİ 05.30) Brize Norton Havaalanı'na indi. 

Uçağa İstanbul'dan yüklenen tonlarca koruyucu ekipmanın, gün içinde ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmeye başlanması bekleniyor. 

Virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'de, 100'den fazla sağlık çalışanının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor. 

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, cumartesi yaptığı açıklamada, Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk kişisel koruyucu ekipmanın, pazar günü ülkeye varacağını söylemişti. 

Ancak sevkiyatın gerçekleşmemesi üzerine hükümet zor duruma düşerken, siparişin geç verildiği ortaya çıkmıştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'dan getirilen 891 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtlara yerleştirildi22 Nisan 2020 Çarşamba 09:09
  • Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşı Manisa'daki yurtta karantinaya alındı22 Nisan 2020 Çarşamba 09:09
  • Anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi kararı Resmi Gazete'de22 Nisan 2020 Çarşamba 09:08
  • Yurtdışından gelen 426 kişi koronavirüs önlemleri kapsamında yurtlara yerleştirildi22 Nisan 2020 Çarşamba 09:07
  • ABD'nin Missouri eyaleti, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı22 Nisan 2020 Çarşamba 09:06
  • Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması22 Nisan 2020 Çarşamba 09:06
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı22 Nisan 2020 Çarşamba 09:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü22 Nisan 2020 Çarşamba 09:05
  • İngiltere, korona aşısını insanlar üzerinde denemeye başlıyor21 Nisan 2020 Salı 21:18
  • Erdoğan, Putin'le koronavirüsle mücadeleyi görüştü21 Nisan 2020 Salı 18:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti