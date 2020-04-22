Türkiye'den sağlık ekipmanları alan İngiliz uçağı İngiltere'ye ulaştı

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Türkiye'de sağlık ekipmanları yüklenen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı, İngiltere'ye vardı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a gelen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, Türkiye'den ayrıldı.

Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, İngiltere'nin Brize Norton bölgesindeki havaalanından hareket ederek, İstanbul'a ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda park pozisyonuna alınan uçak, ekipmanların yüklenmesi için bekledi. Yüklemenin ardından kargo uçağı saat 01.35'te İngiltere'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan kalktı.

Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, daha önce yaptığı açıklamada, ekipman sıkıntısıyla ilgili, "Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Ekipmanların dağıtımı gün içinde yapılacak

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait kargo uçağı, İngiltere'ye vardı.

Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağı, yerel saatle 03.30'da (TSİ 05.30) Brize Norton Havaalanı'na indi.

Uçağa İstanbul'dan yüklenen tonlarca koruyucu ekipmanın, gün içinde ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmeye başlanması bekleniyor.

Virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'de, 100'den fazla sağlık çalışanının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, cumartesi yaptığı açıklamada, Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk kişisel koruyucu ekipmanın, pazar günü ülkeye varacağını söylemişti.

Ancak sevkiyatın gerçekleşmemesi üzerine hükümet zor duruma düşerken, siparişin geç verildiği ortaya çıkmıştı.