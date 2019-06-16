Türkiye'den sert açıklama: Herkes haddini bilsin!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili olarak ABD ile yaşanan gerilim ve İdlib'de TSK gözlem noktasına yaşanan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hatay'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışında konuştu.

Rusya'dan alınacak S-400'lerle ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Suriye'deki gözlem noktasına saldırıyı da değerlendiren Çavuşoğlu, "Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür" ifadelerini kullandı.