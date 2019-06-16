  • BIST 90.787
  • Altın 254,429
  • Dolar 5,8790
  • Euro 6,5887
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 18 °C
»

Türkiye'den sert açıklama: Herkes haddini bilsin!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili olarak ABD ile yaşanan gerilim ve İdlib'de TSK gözlem noktasına yaşanan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'den sert açıklama: Herkes haddini bilsin!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hatay'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışında konuştu.

 

Rusya'dan alınacak S-400'lerle ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Suriye'deki gözlem noktasına saldırıyı da değerlendiren Çavuşoğlu, "Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çölleşme ve kuraklık uyarısı; Arazilerin yüzde 47'si çölleşme riski altında16 Haziran 2019 Pazar 19:45
  • Hindistan’da ‘sıcak hava’ nedeniyle 40 kişi öldü16 Haziran 2019 Pazar 18:43
  • YKS heyecanı! Kimi kimliğini unuttu, kimi ise geç kaldı16 Haziran 2019 Pazar 17:20
  • Bahçeli'den 23 Haziran mesajı16 Haziran 2019 Pazar 13:26
  • Trabzon'da fuhuş operasyonu16 Haziran 2019 Pazar 13:22
  • YKS heyecanı! Kimi kimliğini unuttu, kimi ise geç kaldı16 Haziran 2019 Pazar 13:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah törenlerine katıldı16 Haziran 2019 Pazar 13:20
  • Villada dehşet!16 Haziran 2019 Pazar 13:16
  • Şırnak'ta 1 asker şehit oldu16 Haziran 2019 Pazar 13:15
  • Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü16 Haziran 2019 Pazar 11:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti