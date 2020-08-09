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Türkiye'den Somali ve Burkina Faso'daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu ve Burkina Faso’nun doğusundaki Namoungou köyünde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.
Türkiye'den Somali ve Burkina Faso'daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'da bulunan ‪12 Nisan Ordu Tugayı Üssü'ne bugün bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı ve ardından açılan havan ateşi sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Somali'de askeri üssün önünde meydana gelen patlamada 8 asker yaşamını yitirmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Somali emniyet yetkililerinden Muhammed Hüseyin, başkent Mogadişu'daki Warta-Nabadda bölgesinde yeni açılan stadyum yakınlarında bulunan bir askeri üssün kapısında bomba yüklü araç patlatıldığını bildirmişti.

Türkiye Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun doğusundaki Namoungou köyünde büyükbaş hayvan pazar yerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Namoungou köyünde büyükbaş hayvan pazar yerine yönelik dün gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Burkina Faso'da yerel basında çıkan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, bir pazar yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda 20 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı üstlenen olmamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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