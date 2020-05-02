Türkiye'den Somali'ye solunum cihazı desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak." açıklamasında bulundu.

Türkiye, Somali'ye koronavirüsle mücadelede solunum cihazı desteği veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, yardımların fotoğrafları da yer aldı.