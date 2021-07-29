Türkiye'den son dakika Afganistan açıklaması! Ek asker mi gönderilecek?

Güvenlik kaynakları: Şu an için ek asker planlanmıyor. Türkiye'nin muharip bir görevi olmayacak. TSK'nın operasyonel görevi olmayacak

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrası, Kabil Havalimanının Türkiye tarafından korunması için Waashington-Ankara hattında görüşmeler devam ediyor.

Bakanlıkta bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma kaynakları, konu ile alakalı açıklamalarda bulundu.

"Şu an için ek asker gönderme planlanmıyor" diyen güvenlik kaynakları, "Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan'da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖÇMEN MESELESİ

Afganistan'dan ABD'nin çekilmesini açıklamasının ardından Taliban'ın ilerleyişini artırdı. Afgan halkı ise, hükümet ile Taliban arasındaki çatışmaların arasında kalmak istemiyor. Bu nedenle batıya doğru bir göç hareketi başlattı.

Türkiye de bu göç dalgasının tehdit ettiği ülkelerden. Konu hakkında değerlendirmelerde kaynaklar, "Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır, Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE

Yurt içindeki terörle mücadeleye de değinen MSB kaynakları, "Son iki ayda 10'u büyük, 30'u orta çaplı 40 operasyon yapıldı. Bu yılın başından itibaren 1595 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.