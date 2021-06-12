Türkiye'den üst düzey heyet NATO Zirvesi öncesi Libya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya'ya gitti.