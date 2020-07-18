  • BIST 118.786
  • Altın 399,303
  • Dolar 6,8520
  • Euro 7,8389
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımı

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadele eden Venezuela'ya 16 Temmuz'da gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' başkent Karakas'a ulaştı.
Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımı

Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçağı Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu karşıladı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yardım uçağıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gönderdiği mektubun yetkililere teslim edildiğini duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamyonun çıkan tekerleği 2 otomobile çarptı17 Temmuz 2020 Cuma 20:12
  • Keşan'da, lastik deposunda çıkan yangın korkuttu17 Temmuz 2020 Cuma 19:04
  • Eskişehir'deki Azerilerden 'Ermenistan' protestosu17 Temmuz 2020 Cuma 18:03
  • Her gün aynı yerde dini nikahlı eşi ve çocuğunu arıyor17 Temmuz 2020 Cuma 18:01
  • Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın17 Temmuz 2020 Cuma 17:59
  • Sokakta husumetlisine ateş açtı: 3 yaralı17 Temmuz 2020 Cuma 17:58
  • TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 37'ye çıktı17 Temmuz 2020 Cuma 16:49
  • Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi17 Temmuz 2020 Cuma 16:42
  • İletişim Başkanlığından yeni hizmet binası açıklaması17 Temmuz 2020 Cuma 16:11
  • Beyoğlu'nda Fetihtepe Mahalle Bahçesi hizmete açıldı17 Temmuz 2020 Cuma 16:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti