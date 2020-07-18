Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımı

Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçağı Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu karşıladı.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yardım uçağıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gönderdiği mektubun yetkililere teslim edildiğini duyurdu.
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