  • BIST 1.513,730
  • Altın 548,60
  • Dolar 9,5126
  • Euro 11,0734
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Türkiye'nin 2022 elektrik üretim kapasitesi artışında başrol temiz enerji kaynaklarında olacak

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, gelecek yıl için en yüksek kapasite artışının yaklaşık 1000 megavatla güneş enerjisinde görülmesi bekleniyor.
Türkiye'nin 2022 elektrik üretim kapasitesi artışında başrol temiz enerji kaynaklarında olacak

Türkiye'de gelecek yıl elektrik üretim kapasitesine yönelik büyüme planlarında rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere temiz enerji kaynakları başrolde olacak.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün bu yıl sonu itibarıyla 100 bin 607 megavata, 2022 sonunda ise 102 bin 423 megavata ulaşması bekleniyor.

Yıl sonunda 31 bin 688 megavata ulaşacağı öngörülen hidroelektrik kapasitesinin, gelecek yıl 32 bin 228 megavata yükselmesi tahmin ediliyor.

Halihazırda 10 bin 167 megavat seviyesinde bulunan rüzgar enerjisi kurulu gücünün de 2022'de 10 bin 900 megavata çıkması hesaplanıyor.

Güneş enerjisinde ise kurulu gücün bu yıl sonu itibarıyla 7 bin 750 megavata, 2022'de sonunda ise 8 bin 750 megavata ulaşması planlanıyor.

Jeotermal, biyokütle ve atık ısı kurulu gücünün yıl sonunda 3 bin 435 megavata, gelecek yıl sonunda ise 3 bin 536 megavata yükseleceği öngörülüyor.

Böylece, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde büyümeye yönelik planlamada güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları ön planda yer alıyor.

Kömür ve gaz santrali kapasitesinde artış yok

Programa göre, Türkiye'de geçen yıl 11 bin 336 megavat seviyesinde bulunan yerli kömür kurulu gücünün, bu yıl ve 2022'de de aynı kalması, ithal kömür kapasitesinin de söz konusu dönemde 10 bin 307 megavat olarak sabit kalması öngörülüyor.

Doğal gazdan elektrik üretimine dayalı kurulu gücün ise yıl sonunda 25 bin 733 megavata ulaşmasının ardından 2022'de 25 bin 108 megavata gerileyeceği hesaplanıyor. Bu kapsamda, termik santral kurulu gücünde herhangi bir artış planlanmıyor.

Türkiye'nin geçen yıl 306,1 milyar kilovatsaat olan elektrik tüketiminin bu yıl sonu itibarıyla 322,5 milyar kilovatsaate, 2022 sonunda ise 334,2 milyar kilovatsaate yükseleceği tahmin ediliyor.

Elektrik tüketiminin karşılanmasında bu yıl yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 35 seviyesinde olması bekleniyor. Kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretimin düşük olması bu oranda belirleyici rol oynuyor. Söz konusu oranın 2022'de ise yüzde 40'a yükseleceği belirtiliyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü eylül sonu itibarıyla 98 bin 788 megavata ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Benzine indirim geliyor27 Ekim 2021 Çarşamba 09:43
  • Turizm gelirinin gelecek yıl 30 milyar doları aşması bekleniyor27 Ekim 2021 Çarşamba 09:30
  • Benzine 28 kuruş zam27 Ekim 2021 Çarşamba 08:21
  • Ekonomik güven endeksi belli oldu27 Ekim 2021 Çarşamba 08:00
  • TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KDV oranı yüzde 1 olarak eğitimde kalıcı hale getirilsin27 Ekim 2021 Çarşamba 00:05
  • BDDK Başkanı Akben'den 'Bankalarımız sermaye yeterliliği, aktif kalitesi bakımından sağlamdır' vurgusu26 Ekim 2021 Salı 16:51
  • İstihdamın gelecek yıl 1 milyon 277 bin kişi artması hedefleniyor26 Ekim 2021 Salı 16:42
  • Savunma sanayisi 2022'de de hız kesmeyecek26 Ekim 2021 Salı 10:34
  • Fabrika testleri tamamlanan 'milli elektrikli tren' gelecek yıl raylarda olacak26 Ekim 2021 Salı 10:22
  • Dolar yeniden yükseldi26 Ekim 2021 Salı 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti