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Türkiye’nin 73 ülkeden gerçekleştirdiği 'büyük tahliye operasyonu'

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 73 ülkeden yaklaşık 26 bin vatandaşını ülkeye getirmek için büyük çaplı bir tahliye operasyonu başlattı.
Türkiye’nin 73 ülkeden gerçekleştirdiği 'büyük tahliye operasyonu'

Kovid-19 salgını dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye yurt dışındaki vatandaşlarını yalnız bırakmıyor.  

Bu kapsamda 73 ülkeden yaklaşık 26 bin vatandaşın ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için tahliye operasyonu başladı.   

Operasyon, 17 Nisan’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından duyuruldu.   

Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve ilgili valiliklerin eşgüdümünde yürütülen operasyonun 27 Nisan'a kadar tamamlanması planlanıyor.   

Vatandaşların tahliyesi Türk Hava Yollarına ait uçaklarla gerçekleştiriliyor.   

Her uçuşta bulunan Sağlık Bakanlığı personeli, vatandaşları uçağa binmeden önce muayene ediyor. Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığınca yeniden muayene ediliyor.   

Yeni tip koronavirüs bulgusuna rastlanan vatandaşlar, hastanelerde tedavi altına alınıyor.   

Operasyon kapsamında getirilen vatandaşlar, 14 gün Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir ediliyor.   

Ayrıca, vatandaşların yurtlara dağıtımını yapan AFAD, 14 günlük karantinanın ardından hastalık belirtisi olmayanların evlerine ulaştırılmasını sağlıyor. 
 
Dünyanın dört bir yanına yapılan yeni operasyon kapsamında en fazla vatandaşın getirileceği ülke Almanya. 3 bin 269 kişi tahliye edilen Almanya’dan sonra 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD geliyor. 

17 Nisan’da başlayan bu operasyona kadar yaklaşık 70 ülkeden 25 bin 707 Türk vatandaşı yurda getirilmişti. 

Anadolu Ajansı, operasyonun detaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile konuştu. 

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