  • BIST 1.438,720
  • Altın 485,92
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9500
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Türkiye'nin 8 aylık çelik ihracatı geçen yılı geride bıraktı

Geçen yıl 12 milyar 675 milyon dolarlık çelik ihracatına imza atan Türkiye, bu yıl 8 ayda 13 milyar 232 milyon dolarlık dış satım yaptı.
Türkiye'nin 8 aylık çelik ihracatı geçen yılı geride bıraktı

Türkiye'nin 8 aylık çelik ihracatı, geçen yılın 12 aylık dönemindeki dış satışı geride bırakarak 13 milyar 232 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, Türkiye, 2020 yılında 12 milyar 675 milyon dolarlık çelik ihracatına imza attı.

Bu yıl ise dünya genelinde artan yatırımlar çelik ihracatını da doğrudan etkiledi. Her ay rekor kırarak ilerleyen sektör, bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 69 artırarak 7 milyar 842 milyon dolardan 13 milyar 232 milyon dolara yükseltti. Sektör, şimdiden geçen yıl yapılan toplam çelik ihracatını geride bırakmış oldu.

Çelik ihracatında ilk sırada İspanya yer aldı. Ocak-ağustos döneminde bu ülkeye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 398 milyon 360 bin dolardan 865 milyon 781 bin dolara çıktı.

Bu ülkeyi 830 milyon dolarla İsrail ve 757 milyon 519 bin dolarla İtalya takip etti.

"Türk çelik sektörünün 2021'i 20-22 milyar dolarlık ihracatla kapatmasını bekliyoruz"
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, AA muhabirine, çelik sektörünün, yeni tip koronavirüs salgınının ilk şokunun atlatılmasından sonra geçen yılın kasım ayından itibaren bugüne dek artan talep artışıyla yoluna devam ettiğini söyledi.

Bu yıl çelik ihracatında değer bazında yeni bir rekor beklediklerini aktaran Ertan, "Türk çelik sektörünün 2021 yılını miktar bazında 23-24 milyon ton, değer bazında ise 20-22 milyar dolarlık ihracatla kapatmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 21,7 olduğunu anımsatan Ertan, Türk çelik sektörünün ise aynı dönemde yüzde 34 büyüdüğünü ifade etti.

Ertan, çelik sektörünün ağustos ayı ihracatında otomotivin ardından ikinci sırada yer aldığına dikkati çekerek, "Çeliğin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 12 oldu. Ham çelik üretimi ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı ve 23 milyon tona ulaştı. Bu artış hızı ile devam edilirse daha önceki yıllardan daha yüksek ve yaklaşık 40 milyon ton gibi bir sıvı çelik üretim rakamına ulaşacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ham madde ve yarı mamul girdilerine bağlı olarak çelik fiyatlarında artış yaşandığına değinen Ertan, üçüncü çeyrekten itibaren fiyatlarda bir yatışma ve normalleşmeye dönüldüğünü ve bunun yıl sonuna kadar devam edeceğinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin kamu yatırımlarında öncelikleri belli oldu11 Eylül 2021 Cumartesi 17:30
  • Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton11 Eylül 2021 Cumartesi 16:33
  • Yazın yükselen altın fiyatları düğünlerle açıklanamaz10 Eylül 2021 Cuma 14:16
  • Türk markaları e-ticaret operasyonunu global pazarlara açacak10 Eylül 2021 Cuma 14:08
  • Türk taşımacılar Avrupa kapısında sorun yaşamayacak10 Eylül 2021 Cuma 13:33
  • Uber'den ücretsiz aşı yolculuğu eylül sonuna kadar devam edecek10 Eylül 2021 Cuma 12:37
  • İklim değişikliği tarım sigortalarını kaçınılmaz kılıyor10 Eylül 2021 Cuma 11:43
  • Turizmde yeni trend; mesafeli konaklama10 Eylül 2021 Cuma 11:20
  • Konteyner bitki fabrikasında her iklime uygun tarım 10 Eylül 2021 Cuma 10:50
  • Türk Telekom’a uluslararası arenada 13 ödül10 Eylül 2021 Cuma 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti