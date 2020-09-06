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Türkiye'nin "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı Rumlar Kesimi'nde sert esti

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" hazırlıkları çerçevesinde askeri helikopterlerin Girne üzerinden geçişi vatandaşların kameralarına yansıdı.
Türkiye'nin "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı Rumlar Kesimi'nde sert esti

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" hazırları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde paniğe neden oldu. kdeniz Fırtınası Tatbikatı" hazırlıkları çerçevesinde askeri helikopterlerin Girne üzerinden geçişi vatandaşların kameralarına yansıdı. ​O anları son dakika olarak olarak duyuran Rum medyası, " Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" başlıklarıyla duyurdu.

OKTAY VE MSB'NİN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Rum medyası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tatbikatla ilgili yaptığı, "Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir" sözü ile Milli Savunma Bakanlığı'nın, "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" açıklamalarını öne çıkardı.

"YUNANİSTAN'A ASKERİ TATBİKATLA CEVAP VERİLDİ"

Rum ve Yunan hükümetlerinin açıklamalarına karşı Türkiye'nin önemli bir tatbikata imza attığı belirtilen haberlerde; "Ankara, Kıbrıs’ın kuzey denizinde bugün başlayıp, perşembeye kadar sürecek askerî tatbikatla Rum ve Yunan hükümetlerine cevap verdi" denildi. Haberlerde tatbikatın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum dengi Nikos Hristodulidis’in de Avrupa Birliği’ndeki (BM) mevkidaşlarıyla yaptığı temasların hemen ardından geldiğine dikkat çekildi.

RUM LİDERİNDEN ACİL DURUM TOPLANTISI
 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, Türkiye'nin adımları karşısında siyasi parti başkanlarını acil olarak toplantıya çağırdı. Çarşamba günü yapılacak toplantıda en önemli gündem başlığının Doğu Akdeniz olacağı kaydedildi.

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