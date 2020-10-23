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Türkiye'nin 'asırlık çınarı' PTT 180 yaşında

Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840'ta kurulan PTT AŞ, 180'inci yıl dönümünde kargodan postaya, filateliden bankacılık ve e-ticarete kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürüyor.
Türkiye'nin 'asırlık çınarı' PTT 180 yaşında

PTT AŞ Genel Müdürü ve Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Hakan Gülten, bu yıl kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü kutlayan şirketin adını tarihe altın harflerle yazdırdığını belirterek "İki asra yakın tecrübesini her daim geleceğe taşıyan şirketimiz, postanın yanında kargo, filateli, sigorta, bankacılık, lojistik ve e-ticaret gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor." dedi.

Gülten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan PTT'nin geçmişten bugüne faaliyetlerini anlatıp değerlendirmelerde bulundu.

Şirketin "Posta Nezareti" olarak 23 Ekim 1840'ta kurulduğunu hatırlatan Gülten, PTT'nin Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Gülten, PTT AŞ'nin, 43 bine yakın çalışanı ve 5 bine yakın hizmet noktasıyla dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatandaşa kaliteli hizmet vermeyi sürdüreceğini bildirdi.

Ülkenin her köşesinde faaliyet gösteren PTT AŞ'nin, zamanın önemli teknolojilerini de Türkiye'ye getirdiğini ifade eden Gülten, şirketin tıpkı dün olduğu gibi bugün de halkın destekçisi konumunda bulunduğunu, güven esaslı hizmet anlayışıyla memleketin geleceği için canla başla çalıştığını belirtti.

"Pandemide PTT çalışanları vefa örneği sergiledi"
PTT AŞ personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını vurgulayan Gülten, bu süreçte büyük bir vefa örneği sergilendiğini ifade etti.

Gülten, salgın döneminde dünyadaki tüm posta teşkilatlarının iş yükünün arttığına dikkati çekerek "Posta teşkilatlarının olmazsa olmaz kurumlar olarak faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiği, bir kez daha kanıtlandı. PTT ailemiz de bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında şüphesiz büyük destek oldu." diye konuştu.

PTT'nin teknolojik yatırımlarıyla Türkiye'nin yarınına değer katacak, önemli bir aktör olduğuna işaret eden Gülten, "İki asra yakın tecrübesini her daim geleceğe taşıyan şirketimiz, postanın yanında kargo, filateli, sigorta, bankacılık, lojistik ve e-ticaret gibi geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Gülten, iştirak şirketleriyle yürüttükleri çalışmalarla hem ülke genelinde hem de uluslararası alanda önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"PTT, köklü tarihine yaraşır biçimde hizmet etmeye ve ülkemizin dünyayla entegrasyonunu sağlamaya devam edecek. Bu vesileyle destansı tarihine yaraşır hizmetleriyle bugüne de adını altın harflerle yazdıran değerli PTT ailemizin 180'inci yılını kutluyor, memleketimize hizmet aşkıyla perçinlenecek nice yıllar diliyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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