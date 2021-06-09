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Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası

A Milli Futbol Takımı,2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ile 98 yıllık tarihinde 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.
Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası

Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında elemeleri geçerek 5. kez finallerde boy gösterecek.

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.

2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası macerası
Türkiye'nin, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası eleme maçları ve katıldığı finallerdeki performans tablosu şöyle:

Fransa 1960

Türkiye - Romanya: 2 - 0

Romanya - Türkiye: 3 - 0

İspanya 1964

İtalya - Türkiye: 6 - 0

Türkiye - İtalya: 0 - 1

İtalya 1968

Serbest İrlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - İspanya: 0 - 0

Türkiye - Serbest İrlanda: 2 - 1

İspanya - Türkiye: 2 - 0

Çekoslovakya - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Çekoslovakya: 0 - 0

Belçika 1972

Batı Almanya - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Arnavutluk: 2 - 1

Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3

Polonya - Türkiye: 5 - 1

Arnavutluk - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Polonya: 1 - 0

Yugoslavya 1976

Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 1

Türkiye - İsviçre: 2 - 1

SSCB - Türkiye: 3 - 0

İsviçre - Türkiye: 1 - 1

Serbest İrlanda - Türkiye: 4 - 0

Türkiye - SSCB: 1 - 0

İtalya 1980

Galler - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Malta: 2 - 1

Türkiye - Batı Almanya: 0 - 0

Malta - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Galler: 1 - 0

Batı Almanya - Türkiye: 2 - 0

Fransa 1984

Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0

Avusturya - Türkiye: 4 - 0

Kuzey İrlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3

Arnavutluk - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kuzey İrlanda: 1 - 0

Batı Almanya - Türkiye: 5 - 1

Türkiye - Avusturya: 3 - 1

Batı Almanya 1988

Yugoslavya - Türkiye: 4 - 0

Türkiye - Kuzey İrlanda: 0 - 0

Türkiye - İngiltere: 0 - 0

İngiltere - Türkiye: 8 - 0

Kuzey İrlanda - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Yugoslavya: 2 - 3

İsveç 1992

Serbest İrlanda - Türkiye: 5 - 0

Türkiye - Polonya: 0 - 1

Polonya - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - İngiltere: 0 - 1

İngiltere - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 3

İngiltere 1996

Elemeler:

Macaristan - Türkiye: 2 - 2

Türkiye - İzlanda: 5 - 0

Türkiye - İsviçre: 1 - 2

Türkiye - İsveç: 2 - 1

İsviçre - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Macaristan: 2 - 0

İzlanda - Türkiye: 0 - 0

İsveç - Türkiye: 2 - 2

Finaller:
Grup maçları

Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1

Türkiye - Portekiz: 0 - 1

Türkiye - Danimarka: 0 - 3

Hollanda-Belçika 2000
Elemeler:

Türkiye - Kuzey İrlanda: 3 - 0

Türkiye - Almanya: 1 - 0

Türkiye - Finlandiya: 1 - 3

Türkiye - Moldova: 2 - 0

Finlandiya - Türkiye: 2 - 4

Kuzey İrlanda - Türkiye: 0 - 3

Moldova - Türkiye: 1 - 1

Almanya - Türkiye: 0 - 0

Play-off maçları:

İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti: 0 - 0

Finaller:

Grup maçları

Türkiye - İtalya: 1 - 2

İsveç - Türkiye: 0 - 0

Belçika - Türkiye: 0 - 2

Çeyrek final

Türkiye - Portekiz: 0 - 2

Portekiz 2004
Elemeler:

Türkiye - Slovakya: 3 - 0

Makedonya - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Liechtenstein: 5 - 0

İngiltere - Türkiye: 2 - 0

Slovakya - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Makedonya: 3 - 2

Liechtenstein - Türkiye: 0 - 3

Türkiye - İngiltere: 0 - 0

Play-off maçları:

Letonya - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Letonya: 2 - 2

Avusturya-İsviçre 2008
Elemeler:

Türkiye - Malta: 2 - 0 (Almanya'da seyircisiz)

Macaristan - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Moldova: 5 - 0 (Almanya'da seyircisiz)

Yunanistan - Türkiye: 1 - 4

Türkiye - Norveç: 2 - 2 (Almanya'da seyircisiz)

Bosna Hersek - Türkiye: 3 - 2

Malta - Türkiye: 2 - 2

Türkiye - Macaristan: 3 - 0

Moldova - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Yunanistan: 0 - 1

Norveç - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Bosna Hersek: 1 - 0

Finaller:

Grup maçları

Türkiye - Portekiz: 0 - 2

İsviçre - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Çekya: 3 - 2

Çeyrek final

Türkiye - Hırvatistan: 1 - 1 (4 - 2 penaltılarla)

Yarı final

Türkiye - Almanya: 2 - 3

Polonya-Ukrayna 2012
Elemeler:

Kazakistan - Türkiye: 0 - 3

Türkiye - Belçika: 3 - 2

Almanya - Türkiye: 3 - 0

Azerbaycan - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Avusturya: 2 - 0

Belçika - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kazakistan: 2 - 1

Avusturya - Türkiye: 0 - 0

Türkiye - Almanya: 1 - 3

Türkiye - Azerbaycan: 1 - 0

Play-off maçları

Türkiye - Hırvatistan: 0 - 3

Hırvatistan - Türkiye: 0 - 0

Fransa 2016
Elemeler:

İzlanda - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Çekya: 1 - 2

Letonya - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kazakistan: 3 - 1

Hollanda - Türkiye: 1 - 1

Kazakistan - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Letonya: 1 - 1

Türkiye - Hollanda: 3 - 0

Çekya - Türkiye: 0 - 2

Türkiye - İzlanda: 1 - 0

Finaller:

Grup maçları

Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1

İspanya - Türkiye: 3 - 0

Çekya - Türkiye: 0 - 2

EURO 2020
Elemeler:

Arnavutluk - Türkiye: 0 - 2

Türkiye - Moldova: 4 - 0

Türkiye - Fransa: 2 - 0

İzlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - Andorra: 1 - 0

Moldova - Türkiye: 0 - 4

Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0

Fransa - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - İzlanda: 0 - 0

Andorra - Türkiye: 0 - 2

Kaynak: Haber Kaynağı
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