  • BIST 111.781
  • Altın 378,435
  • Dolar 6,8382
  • Euro 7,6940
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'dan 'Irak'taki PKK mevcudiyetine son verilmesi' çağrısı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız,TSK tarafından PKK hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kartal Operasyonunun ardından Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Haşimi ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına davet edildi.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'dan 'Irak'taki PKK mevcudiyetine son verilmesi' çağrısı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kartal Operasyonunun ardından Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Abdülkerim Haşimi ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Büyükelçi Yıldız, görüşmeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görüşmede Irak tarafı, TSK'nın gerçekleştirdiği harekatın Irak'ın egemenliğinin ihlalini teşkil ettiğini öne sürerek bu konuda Türk tarafına bir nota tevdi etti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı vurgusu
Türkiye'nin Irak'taki PKK mevcudiyetinden duyduğu rahatsızlığı muhatabına ilettiğini aktaran Yıldız, "Irak'ın, PKK terör örgütünün ülkedeki varlığını sona erdirmeye yönelik somut hiçbir adım atmamasının Türkiye'de üzüntüyle karşılandığını söyledim. Iraklı muhatabıma ayrıca Türkiye'nin bu durum karşısında uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli adımları atmak durumunda kaldığını da vurguladım." dedi.

Türkiye'nin Irak'ın egemenliğine saygısının tam olduğunu belirten Yıldız, egemenlik kavramının komşu ülkelere yönelik belirli sorumluluklar da getirdiğine işaret etti.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye ve Irak'a olduğu kadar tüm bölgeye tehdit teşkil eden Irak'taki PKK mevcudiyetinin sona erdirilmesi konusunda Irak makamlarınca gerekli adımların atılması gerektiğine dikkati çekti.

Görüşmede ayrıca tarafların dost, kardeş ve komşu iki ülke olarak Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki iradelerini karşılıklı olarak teyit ettikleri öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek ifade verdi16 Haziran 2020 Salı 16:25
  • MSB: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi16 Haziran 2020 Salı 16:25
  • Diyarbakır'da yasağa rağmen maske ve sosyal mesafe unutuldu16 Haziran 2020 Salı 16:24
  • Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem16 Haziran 2020 Salı 16:19
  • Yerli patates tohumu 'Onaran 2015' satışa sunuldu16 Haziran 2020 Salı 16:02
  • Kovid-19 nedeniyle karantinada kalan askerler, ayrılırken yedikleri gıdaların ücretini bıraktı16 Haziran 2020 Salı 15:53
  • Yeni normalde Sıfır Atık Mavi seferberliği denizleri korumak için devam ediyor16 Haziran 2020 Salı 15:37
  • Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemin faili 7 YPG/PKK'lı terörist Afrin'de yakalandı16 Haziran 2020 Salı 15:09
  • Mars atmosferinde yeşil ışık keşfedildi16 Haziran 2020 Salı 15:08
  • Bakan Pakdemirli: Amaç hem dereyi ıslah etmek hem de kullanılabilir hale getirmek16 Haziran 2020 Salı 15:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti