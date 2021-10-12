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Türkiye'nin batı kesimlerinde bugün sağanak etkili olacak

Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Türkiye'nin batı kesimlerinde bugün sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve (Sinop hariç) Batı Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde sabah saatlerinde yerel olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 30-60 kilogram) olması öngörüldüğünden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak
Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneyi ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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