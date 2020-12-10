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Türkiye'nin batı kıyı kesimlerinde bugün fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yurdun batı kıyı kesimlerinde fırtına beklendiği bilgisi paylaşılırken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet edildi.
Türkiye'nin batı kıyı kesimlerinde bugün fırtına bekleniyor

Türkiye'nin batı kıyı kesimlerinde bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Kıyı Ege, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimleri ile Edirne'nin güney kesimlerinde, güney yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) bekleniyor.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Edirne'de kuvvetli fırtına uyarısı
Rüzgarın Edirne'nin güney kesimleri Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde de güney yönlerden kuvvetli 40-60km/sa ve kısa süreli fırtına 60-80 km/sa şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli fırtına sonucu çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Kaynak: Haber Kaynağı
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