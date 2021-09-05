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Türkiyenin bazı bölgelerinde sağanak bekleniyor

Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
Türkiyenin bazı bölgelerinde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini bildirdi.
Kurumdan yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevrelerinde, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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